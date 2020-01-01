18 yaşındaki genç tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu
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18 yaşındaki genç tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir genç, tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu.

01.01.2020 13:05 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:06
18 yaşındaki genç tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu

'nın ilçesinde bir genç, tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu.

Sanayi Sitesi'ndeki tamirhanede çalışan Baki Can Hayta'nın (18) iş yerindeki otomobilin içerisinde hareketsiz yattığın fark edenler, sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hayta'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından Hayta'nın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: 18 yaşındaki genç tamirhanedeki otomobilde ölü bulundu
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