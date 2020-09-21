18 yaşındaki genç ölüme düşe kalka dirense de başaramadı
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18 yaşındaki genç ölüme düşe kalka dirense de başaramadı

Afyonkarahisar'da sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

21.09.2020 15:34 | Son Güncelleme: 21.09.2020 16:22

Afyonkarahisar'da sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gencin olaydan sonra bıçaklandığı yerden uzaklaşmaya çalıştığı esnada 2 defa yere düşüp kalkması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Beyyazı beldesi Örnek Mahallesi'ndeki parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kerem Arslan (18) ile Murat K. (19) arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Murat K. (19) yanındaki bıçakla Arslan'ı sırtından bıçakladı. Olayın ardından bıçaklandığı yerden uzaklaşarak kaçmaya çalışan Arslan'ın iki defa yere düşüp kalkması ve yakınlarına haber vermeye çalışması ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde yere yığılan Arslan'ın yakınlarının özel araçları ile olay yerine gelmeleri ve şahsı hastaneye götürmeleri de yer alıyor. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan Arslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası Arslan'ı bıçaklayan Murat K., ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

18 yaşındaki genç ölüme düşe kalka dirense de başaramadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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