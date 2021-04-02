18 yaşındaki genç kızı başkasına benzettiği için muştayla döven saldırgan tutuklandı
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18 yaşındaki genç kızı başkasına benzettiği için muştayla döven saldırgan tutuklandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da evine giden 18 yaşındaki genç kızı ağabeyinin ölümüne neden olan birine benzettiğini iddia edip muştayla döven saldırgan tutuklandı. Saldırgan, "Suçsuz ve günahsız bir insana vurduğum için pişmanım" dedi.

Bursa'nın Gürsu ilçesinde Yenidoğan Mahallesi Namiz Yiğit Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde yaşanan olay iddiaya göre yürüyerek evine giden Ecenur Ö'ye, çarşı içinden geçtiği sırada tanımadığı bir kişi arkadan yaklaştı. Şahıs genç kıza elindeki muşta ile vurdu.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Başından aldığı darbeyle kanlar içinde kalan Ecenur Ö. yere yığılırken, çevredekiler saldırgana müdahale etti. Etkisiz hale getirilen saldırgan, ihbar üzerine gelen polis ekiplerine teslim edildi. Ecenur Ö. ise, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'SUÇSUZ VE GÜNAHSIZ BİR İNSANA VURDUĞUM İÇİN PİŞMANIM' DEDİ, TUTUKLANDI

Ağabeyinin ölümüne neden olduğundan şüphelendiği Songül S'ye benzettiği için, yolda hiç tanımadığı Ecenur Ö'ye muşta ile saldıran Sedat Alpay, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye gönderilen Sedat Alpay, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cezaevine götürülmek üzere adliyeden çıkarılan Sedat Alpay, kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Pişmanım. Suçsuz ve günahsız bir insana vurduğum için pişmanım" dedi.

18 yaşındaki genç kızı başkasına benzettiği için muştayla döven saldırgan tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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