18 yas altı sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Mart 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

18 yas altı sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Mart 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı?

02.03.2021 15:40 | Son Güncelleme: 02.03.2021 15:45
18 yas altı sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Mart 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı?

18 yas altı sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Mart 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı yeni genelgeye göre düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. İşte o iller...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada corona virüsüyle mücadele kapsamında alınan kararları duyurdu.

Açıklamada 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocuklarla ilgili sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıp kaldırılmayacağı merakla bekleniyordu.

İÇİŞLERİ TEK TEK AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı'nın gece saatlerinde yayımladığı genelgede bu soru da cevabını buldu. Buna göre, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

İşte Sağlık Bakanlığı'nın açıkladı risk haritasına göre yasağın uygulanmayacağı iller şöyle sıralandı:

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van. (14 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat. (28 İl)

YASAĞIN DEVAM ETTİĞİ İLLER

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak. (22 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon. (17 İl)

DAHA ÖNCE HANGİ SAATLERDE SOKAĞA ÇIKABİLİYORLARDI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 18 Kasım genelgesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyordu.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki Demet Özdemir
Spor Ali Koç Serdar Aziz Cüneyt Çakır Mesut Bakkal Mustafa Yumlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Mart
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 18 yas altı sokağa çıkma yasağı var mı? 1 Mart 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 16:22:25. #1.16#
title