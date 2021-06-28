18 yaş altı aşı oluyor mu? 18 yaş altına ne zaman aşı yapılacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrasında koronavirüs aşılama sürecine ilişkin önemli bilgilendirmelerde bulundu. Aşılama sürecinin 18 yaşa kadar inmesinin ardından "18 yaş altı aşı olacak mı?" sorusu akıllara geldi. Bakan Koca bu soruya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Peki, 18 yaş altı aşı yapılıyor mu? 18 yaş altı ne zaman aşı yapılacak?

Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşılama sürecine ilişkin önemli bilgilendirmelerde bulundu. Aşılama sürecinin 18 yaşa kadar inmesinin ardından "18 yaş altı aşı olacak mı?" sorusu akıllara geldi. Bakan Koca bu soruya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Peki, 18 yaş altı aşı yapılıyor mu? 18 yaş altı ne zaman aşı yapılacak? İşte detaylar haberimizde…

18 YAŞ ALTI AŞI OLUYOR MU?

Bakan Koca açıklamasında "18 yaşı zaten yapıyoruz. 18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki çalışmaları, uygulamaları değerlendiriyor. Ülkeden ülkeye farklı yaklaşımların olduğunu biliyoruz. Biz en azından şunu yapmak istiyoruz, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Devamında çok uzun sürmez, muhtemelen 1 hafta 10 gün olabilir, özellikle kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan kişileri aşılamış olacağız. Bunun dışında hangi 18 yaş altı grubunun tanımlanıp aşılanmasıyla ilgili bir netliğimiz yok. Bununla ilgili Bilim Kurulu zaten değerlendiriyor, gelişmelere göre bunu aktarmış oluruz." ifadelerini kullandı.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL