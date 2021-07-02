18 yaş altı aşı olabilir mi? 18 yaş altı ne zaman aşılanacak? Çocuklar aşı olacak mı?

18 yaş altı çocukların aşılama takvimi, yaş sınırının düşmesi ile birlikte gündeme geldi. Türkiye'de 18 yaşından gün almış vatandaşların aşılama süreci devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı, ek rahatsızlığı olan çocukların aşılanabileceğini bildirdi. Peki, 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? 18 yaş altı aşı olabilir mi? 18 yaş altı ne zaman aşılanacak? Çocuklar aşı olacak mı?

18 yaş altı çocukların aşılama takvimi, yaş sınırının düşmesi ile birlikte gündeme geldi. Türkiye'de 18 yaşından gün almış vatandaşların aşılama süreci devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı, ek rahatsızlığı olan çocukların aşılanabileceğini bildirdi. Peki, 18 yaş altı ne zaman aşı olacak? 18 yaş altı aşı olabilir mi? 18 yaş altı ne zaman aşılanacak? Çocuklar aşı olacak mı? İşte detaylar haberimizde…

18 YAŞ ALTI KİMLER AŞI YAPTIRACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Haziran tarihinde gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan gençleri de 1 hafta 10 gün içinde aşılamaya başlayabileceklerini bildirerek, "18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki çalışmaları, uygulamaları değerlendiriyor. Ülkelerden ülkelere göre farklı yaklaşımlar var. 18 yaş altı kronik rahatsızlığı, ek rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi 1 hafta 10 gün içinde aşılamaktan yanayız." dedi.

18 yaş altı aşılama takvimi hakkında ilerleyen günlerde yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.

#EVDEKAL

COVID-19'un yayılmasını önlemek için:

Ellerinizi sık sık temizleyin. Sabun, su veya alkol bazlı dezenfektan kullanın.

Öksüren veya hapşıran kişilerle aranızda güvenli mesafeyi koruyun.

Fiziksel mesafeyi koruyamadığınız durumlarda maske takın.

Gözlerinize, burnunuza veya ağzınıza dokunmayın.

Öksürürken veya hapşırırken burnunuzu ve ağzınızı dirseğinizin iç kısmıyla veya bir mendille kapatın.

Kendinizi iyi hissetmiyorsanız evde kalın.

Ateş, öksürük ve solunum güçlüğü şikayetleriniz varsa tıbbi yardım alın.

Başvuracağınız sağlık hizmetleri sağlayıcısını önceden aramak, doğru sağlık tesisine en hızlı şekilde yönlendirilmenize olanak tanır. Bu yaklaşım, hem sizi korur hem de virüslerin ve diğer enfeksiyonların yayılmasını önler.

Maskeler

Maskeler, virüsün maskeyi takan kişiden diğer kişilere yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun. Tek başına maske, COVID-19'a karşı koruma sağlamaz; bu önlem, fiziksel mesafe ve el hijyeni önlemleriyle birlikte kullanılmalıdır. Yerel sağlık kurumunuzun önerilerine uyun.

#EVDEKAL