18 Temmuz Cuma 2025 Resmi Gazete ATAMA - KABİNE KARARLARI! 18 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamaları!

18 Temmuz Cuma 2025 Resmi Gazete ATAMA - KABİNE KARARLARI! 18 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 321046 sayılı Resmi Gazete atamaları!
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 18 Temmuz Cuma 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 18 Temmuz 2025 günü yayınlanan Resmi Gazete'de, ilan ve alınan kararların detayları haberimizdedir. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Resmi Gazete atamalar listesi, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, 18 Temmuz 2025 Resmi Gazete bugünün kararları neler?

18 Temmuz Cuma 2025 tarihli Resmi Gazete bugünün kararlarında neler var? 18 Temmuz 2025 günü yayımlanan Resmi Gazete'de, günün ilanlarını ve alınan kararların detaylarını görüntülemek için PDF halini indirme seçeneği de bulunuyor. Yasama Bölümü Kanunları, Yürütme ve idare bölümüne ilişkin gelişmeler, Yargı Bölümü kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete'de yer alıyor. Peki, Resmi Gazete bugünkü kararları neler? 18 Temmuz 2025 Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar nelerdir? İşte detaylar…

RESMİ GAZETE BUGÜNÜN KARARLARI NELER?

RESMİ GAZETE YAYIMLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR...

TÜMÜ

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı

LGS'deki şaibe iddialarının ardından MEB'de üst düzey görevden alma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mutfakta elektrik akımına kapılan küçük çocuk yaşamını yitirdi

Mutfağa giren küçük çocuk, korkunç şekilde can verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.