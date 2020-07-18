18 Temmuz 2020 Tv 2 Yayın Akışı 18 Temmuz 2020 Cumartesi günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TV 2 YAYIN AKIŞI 01:10 Kelime Oyunu 02:20 Kanıt 03:30 Çocuklar Duymasın 05:00 Geniş Aile 06:00 Bodrum Masalı 06:00 Kavak Yelleri 07:30 İkizler Memo-Can 08:15 Çocuklar Duymasın 10:00 Geniş Aile 10:00 Kızkaçıran 10:45 Doktorlar 12:00 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler 13:00 Çok Gezenti 14:00 Adını Feriha Koydum 14:30 Çocuklar Duymasın 16:15 Akasya Durağı 16:15 Yaprak Dökümü 19:30 Kelime Oyunu 20:45 Arka Sokaklar 21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir 23:45 Kanıt Kaynak: InterSinema.com