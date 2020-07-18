18 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı
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18 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı

18 Temmuz 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

18 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı
18.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 18.07.2020 06:46

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:30 Galip Derviş

02:00 Adı Efsane

02:10 Galip Derviş

03:10 Adı Efsane

04:30 Akasya Durağı

05:30 Akasya Durağı

05:45 Yabancı Damat

06:00 Yabancı Damat

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Magazin D Cumartesi

10:45 Güneşi Beklerken

13:00 Recep İvedik 3

13:15 Aşk-ı Memnu

14:00 Afili Aşk

15:00 Çatı Katı Aşk

15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Recep İvedik 3

20:00 Doktor Civanım

22:00 Çok Güzel Hareketler 2

22:15 Dizi

23:45 Çok Akustik

Kaynak: InterSinema.com

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