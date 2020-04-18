18 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı
18 Nisan 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:30 Ev Yapımı
01:15 Ya İstiklal Ya Ölüm
01:45 Mucize
02:20 Ya İstiklal Ya Ölüm
03:30 Zinde Kal
04:20 Zulüm
05:30 Ömür Dediğin
05:40 İncir Ağacı
06:00 Küçük Hanımefendi
06:55 Ferhunde Hanım ve Kızları
07:45 Uğurlugiller
07:55 Tutunamayanlar
09:00 Kuruluş
09:30 İyi Fikir
10:00 Perihan Abla
11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları
11:55 Gülşen Abi
12:50 Tam Zamanı
13:10 Yedi Numara
13:15 Dert Ortağı
13:45 Zinde Kal
14:45 Sağlıklı Mutfak
15:10 Yeditepe İstanbul
15:45 Uzaktan Erişim
17:00 Ağlıyorum
17:10 Ev Yapımı
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Düğün Dernek
20:00 Kalk Gidelim
22:45 Ev Yapımı
Kaynak: InterSinema.com