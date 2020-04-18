18 Nisan 2020 Trt1 Yayın Akışı 18 Nisan 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:00 Pelin Çift İle Gündem Ötesi 00:30 Ev Yapımı 01:15 Ya İstiklal Ya Ölüm 01:45 Mucize 02:20 Ya İstiklal Ya Ölüm 03:30 Zinde Kal 04:20 Zulüm 05:30 Ömür Dediğin 05:40 İncir Ağacı 06:00 Küçük Hanımefendi 06:55 Ferhunde Hanım ve Kızları 07:45 Uğurlugiller 07:55 Tutunamayanlar 09:00 Kuruluş 09:30 İyi Fikir 10:00 Perihan Abla 11:30 Ferhunde Hanım ve Kızları 11:55 Gülşen Abi 12:50 Tam Zamanı 13:10 Yedi Numara 13:15 Dert Ortağı 13:45 Zinde Kal 14:45 Sağlıklı Mutfak 15:10 Yeditepe İstanbul 15:45 Uzaktan Erişim 17:00 Ağlıyorum 17:10 Ev Yapımı 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Düğün Dernek 20:00 Kalk Gidelim 22:45 Ev Yapımı Kaynak: InterSinema.com