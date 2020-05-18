18 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı
18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:20 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre
01:25 Kuruluş
02:10 Sahur Bereketi
03:55 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif
04:45 Hacı Arif Bey
04:50 Yamak Ahmet
05:45 Mesnevi'den Hikayeler
06:10 Bir Yusuf Masalı
07:45 Uğurlugiller
08:40 Yamak Ahmet
08:45 Kuruluş
09:30 İyi Fikir
09:45 Diriliş Ertuğrul
10:45 Ferhunde Hanım ve Kızları
11:40 Vefa Dediğin
11:50 Tam Zamanı
12:15 Dert Ortağı
12:45 Zinde Kal
12:45 Küresel Tehdit : Kovid 19
13:25 Hacı Arif Bey
13:45 Sağlıklı Mutfak
14:45 Uzaktan Erişim
16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
17:45 Doğrusu Ne?
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi'den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
22:00 Soru Küpü
22:05 Dengi Dengine
23:25 Mesnevi'den Hikayeler
23:50 Kuşlarla Yolculuk
Kaynak: InterSinema.com