18 Mayıs 2020 Trt1 Yayın Akışı 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 00:20 Aşkın Yolculuğu Yunus Emre 01:25 Kuruluş 02:10 Sahur Bereketi 03:55 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif 04:45 Hacı Arif Bey 04:50 Yamak Ahmet 05:45 Mesnevi'den Hikayeler 06:10 Bir Yusuf Masalı 07:45 Uğurlugiller 08:40 Yamak Ahmet 08:45 Kuruluş 09:30 İyi Fikir 09:45 Diriliş Ertuğrul 10:45 Ferhunde Hanım ve Kızları 11:40 Vefa Dediğin 11:50 Tam Zamanı 12:15 Dert Ortağı 12:45 Zinde Kal 12:45 Küresel Tehdit : Kovid 19 13:25 Hacı Arif Bey 13:45 Sağlıklı Mutfak 14:45 Uzaktan Erişim 16:00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 17:45 Doğrusu Ne? 18:00 Ana Haber 18:30 Mesnevi'den Hikayeler 19:00 Kuşlarla Yolculuk 19:30 Ramazan Sevinci 20:30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 22:00 Soru Küpü 22:05 Dengi Dengine 23:25 Mesnevi'den Hikayeler 23:50 Kuşlarla Yolculuk Kaynak: InterSinema.com