18 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı
18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:10 Juventus - Roma
01:20 Napoli - Lazio
01:30 Leicester City - Liverpool
01:30 Liverpool - Manchester United
03:10 Spor Kitaplığı
03:10 Takvim Yaprakları
03:15 Trabzonspor - Antalyaspor
03:15 Fenerbahçe - Manisaspor
04:55 Efsanelerin İzinde
05:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
05:00 Galatasaray - Kayserispor
06:55 Spor Kitaplığı
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Fransa - İtalya
07:00 Leicester City - Liverpool
08:45 Spor ve Sağlık
08:50 Bir Oyundan Fazlası
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:30 Almanya Bundesliga Özetler
09:30 Fransa - İtalya
09:50 Kamu Spotu Evde Spor
09:55 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:25 Hava Durumu
10:30 Belçika - İtalya
11:45 La Liga Goller
12:00 Ustalara Saygı
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Arjantin - Kolombiya
12:55 Kamu Spotu İşte Spor
13:00 Spor Bülteni
13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri
13:55 Spor Kitaplığı
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 Spor Bülteni
14:00 Liverpool - Manchester United
14:55 Kamu Spotu İşte Spor
15:00 Lig Hatırası 89 - 90
15:25 Süper Lig Özetler
15:45 İtalya Kupası Özetler
15:55 Kamu Spotu Evde Spor
15:55 Efsanelerin İzinde
16:00 Fenerbahçe - Manisaspor
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
17:55 Kamu Spotu İşte Spor
18:00 Spor Bülteni
18:00 Spor Ana Haber
18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri
18:40 Olimpiyat Yıldızları
19:00 Unutulmaz Maçlar
19:00 Bundesliga
19:55 Kamu Spotu Evde Spor
20:00 Spor Bülteni
20:30 Süper Lig Özetler
20:40 Almanya Bundesliga Özetler
21:00 Lig Hatırası 89 - 90
21:00 Trabzonspor - Fenerbahçe
21:25 Ustalara Saygı
21:50 Napoli - Lazio
22:00 Spor Akşamı
22:55 Kamu Spotu Evde Spor
23:00 Fransa - İtalya
23:00 Türkiye - Andorra
Kaynak: InterSinema.com