18 Mayıs 2020 TRT spor Yayın Akışı 18 Mayıs 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:10 Juventus - Roma 01:20 Napoli - Lazio 01:30 Leicester City - Liverpool 01:30 Liverpool - Manchester United 03:10 Spor Kitaplığı 03:10 Takvim Yaprakları 03:15 Trabzonspor - Antalyaspor 03:15 Fenerbahçe - Manisaspor 04:55 Efsanelerin İzinde 05:00 Trabzonspor - Fenerbahçe 05:00 Galatasaray - Kayserispor 06:55 Spor Kitaplığı 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Fransa - İtalya 07:00 Leicester City - Liverpool 08:45 Spor ve Sağlık 08:50 Bir Oyundan Fazlası 08:55 Hava Durumu 09:00 Orhan Ayhan'la 09:15 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:30 Almanya Bundesliga Özetler 09:30 Fransa - İtalya 09:50 Kamu Spotu Evde Spor 09:55 Takvim Yaprakları 10:00 Spor Bülteni 10:25 Hava Durumu 10:30 Belçika - İtalya 11:45 La Liga Goller 12:00 Ustalara Saygı 12:10 Spor Kitaplığı 12:15 Arjantin - Kolombiya 12:55 Kamu Spotu İşte Spor 13:00 Spor Bülteni 13:30 Unutulmaz Kırkpınar Finalleri 13:55 Spor Kitaplığı 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Bülteni 14:00 Liverpool - Manchester United 14:55 Kamu Spotu İşte Spor 15:00 Lig Hatırası 89 - 90 15:25 Süper Lig Özetler 15:45 İtalya Kupası Özetler 15:55 Kamu Spotu Evde Spor 15:55 Efsanelerin İzinde 16:00 Fenerbahçe - Manisaspor 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu Evde Spor 17:55 Kamu Spotu İşte Spor 18:00 Spor Bülteni 18:00 Spor Ana Haber 18:30 Unutulmaz Olimpiyat Zaferleri 18:40 Olimpiyat Yıldızları 19:00 Unutulmaz Maçlar 19:00 Bundesliga 19:55 Kamu Spotu Evde Spor 20:00 Spor Bülteni 20:30 Süper Lig Özetler 20:40 Almanya Bundesliga Özetler 21:00 Lig Hatırası 89 - 90 21:00 Trabzonspor - Fenerbahçe 21:25 Ustalara Saygı 21:50 Napoli - Lazio 22:00 Spor Akşamı 22:55 Kamu Spotu Evde Spor 23:00 Fransa - İtalya 23:00 Türkiye - Andorra Kaynak: InterSinema.com