18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Aksaray'a ulaştı
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18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Aksaray'a ulaştı

08.03.2021 12:45 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:10

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında, Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Niğde'den Aksaray'a getirildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında, Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Niğde'den Aksaray'a getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce, bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda bayrak teslim töreni düzenlendi.

Niğde'den Orhan Özkan tarafından getirilen Türk bayrağı, Karaman'a ulaştırılmak üzere Aksaray temsilcisi Ayşenur Albayrak'a teslim edildi.

Teslim töreninde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Törene Vali Yardımcısı Yasin Ardıç, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Murat Bilgiç ve İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu da katıldı.

Ardıç, törenin ardından gazetecilere, Türk ulusunun bağımsızlık sembolü olan rengini şehit kanından alan şanlı bayrağı karşıladıklarını söyledi.

Bayrağın devir teslim yapıldıktan sonra Karaman'a gönderileceğini anlatan Ardıç, kentleri gezen bayrağın, son olarak Çanakkale'ye gideceğini kaydetti.

18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Aksaray'a ulaştı
18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Aksaray'a ulaştı
18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Aksaray'a ulaştı
18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Aksaray'a ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Koçak

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