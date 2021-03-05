18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Muş'a ulaştı
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18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Muş'a ulaştı

05.03.2021 22:33 | Son Güncelleme: 05.03.2021 22:36
18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Muş'a ulaştı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Bitlis'ten Muş'a getirildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Bitlis'ten Muş'a getirildi.

Muş Valiliğinde düzenlenen bayrak teslim törenine Muş Valisi İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Abdulbari Aksoy katıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'ni temsil eden bayrak, Erzurum iline teslim edilmek üzere Bitlisli öğrenci Fatma Şedal tarafından Muş'a getirilerek öğrenci Baran Kılıç'a teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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