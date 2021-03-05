18 Mart'ta Çanakkale'de göndere çekilecek ay yıldızlı bayrak Nevşehir'e ulaştı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Kayseri'den Nevşehir'e getirildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Anadolu Gönül Yolu 81 Genç 81 Bayrak" etkinliği kapsamında Çanakkale Şehitliği'nde göndere çekilecek Türk bayrağı, Kayseri'den Nevşehir'e getirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğünce, bayrak sevgisi ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında, Valilik fuaye salonunda bayrak teslim töreni düzenlendi.

Törende, Kayseri'den Kübra Şahan tarafından getirilen Türk bayrağı, Niğde'ye ulaştırılmak üzere Furkan Özyalın'a teslim edildi.

Törene, Vali İnci Sezer Becel'in yanı sıra Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, İl Jandarma Komutanı Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener katıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı