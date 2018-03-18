Sivas'ın Ulaş, Suşehri ve Şarkışla ilçelerinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Ulaş ilçesindeki anma programı, Merkez Camisi'nde sabah namazı cemaate çorba ve hoşaf dağıtılmasıyla başladı.

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Çanakkale ruhunu anlamak için ülkemizin her tarafında programlar düzenleniyor, biz de bu ruhu yaşamak için böyle bir program düzenledik." dedi.

Yılmaz, Çanakkale'de askerlerin öğünlerini günlerce çorba, üzüm hoşafı ve bazen bir ekmek parçası ile geçiştirdiklerini dile getirerek, "Rabbim bu aziz millete inşallah daima zaferler nasip eylesin." dedi.

Kaymakam Yılmaz, Ulaş Müftüsü İzzet Kendir ve beraberindekiler daha sonra şehitliği ziyaret ederek dua etti.

Suşehri

Suşehri ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Hükumet Konağı önünde tören düzenlendi.

Törende İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu ve Belediye Başkanı Fazlı Yüksel tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Askerlik Şube Başkanı Teğmen Tayfun Kışlak, törende yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin kolay elde edilmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Tarihi altın harfler ile yazılan Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümünü kutlamanın ve mukaddes vatanımız için canlarını çekinmeden feda eden aziz şehitlerimizin şehitler gününü idrak etmenin büyük onurunu yaşamaktayız. Aziz şehitlerimizin bize emaneti olan bu cennet vatanın birlik ve bütünlüğüne dün olduğu gibi bugünde kastedenler, Afrin'de misliyle karşılığını almaktadır. Allah, Afrin'de vatanımız için canını seve seve vermeye hazır olan Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun."

Törende daha sonra şiirler okundu.

Öte yandan Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, gün dolayısıyla yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi'nin bir milletin varoluş mücadelesi olduğunu belirttti.

Çanakkale destanının, Türk milletinin cihanı hayrete düşüren kahramanlık destanı olduğunu aktaran Yüksel, şunları kaydetti:

"Çanakkale Savaşı, ırkları, renkleri ve dilleri değişik, çeşitli milletlerden oluşan haçlı ordularının milletimizi yok etmek amacıyla karadan, denizden ve havadan üzerimize saldırdığı büyük bir haçlı saldırısıdır. Kürdü, Çerkezi, Lazı, Arnavutu, Arabı, Boşnakı, Gürcüsü ile bayrağını düşürmemek için yan yana şehit düştüğü büyük vatan savunmasıdır."

Şarkışla

Şarkışla ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla şehitlikte düzenlenen törende, Kaymakamı Akif Pektaş ve Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz tarafından Şehitler Anıtı'na çelenk sunuldu.

Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Çağlayan Öztürk, törende yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Bizler şehit atalarının evlatlarıyız. Hürriyet ve istiklalin nasıl kazanılacağını biliriz. Gerektiğinde dedelerimiz gibi bayrak uğruna seve seve canımızı feda etmeye ve Allah katında en yüksek mertebeye ulaşmaya her zaman hazırız. Bu inançla çalışıp gözünü kırpmaksızın hayatlarını feda eyleyen aziz şehitlerimizin, bizlere emanet ettiği Türk vatanını ve cumhuriyetini sonsuza kadar yaşatarak yurdun bir karış toprağına namert ayağını bastırmamak azim ve kararındayız."

Törende daha sonra Şarkışla Müftüsü Tayyıp Koçer tarafından dua yapıldı ve katılımcılar tarafından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.