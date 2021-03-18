18 Mart kutlaması için Kartal'da çelenk sunma töreni gerçekleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

18 Mart kutlaması için Kartal'da çelenk sunma töreni gerçekleşti

18.03.2021 16:06 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:12
18 Mart kutlaması için Kartal'da çelenk sunma töreni gerçekleşti

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106. yılı sebebiyle Kartal'da çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 106. yılı sebebiyle Kartal'da çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Kartal Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında protokolün katıldığı bir çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Garnizon Komutanı İbrahim Rıza Adanır, Kartal Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı. Sırası ile yapılan çelenk sunumlarının ardından Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu.


18 Mart kutlaması için Kartal'da çelenk sunma töreni gerçekleşti
18 Mart kutlaması için Kartal'da çelenk sunma töreni gerçekleşti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ziya Selçuk Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Türkan Şoray Ferhan Şensoy Ayşegül Çınar
Spor Metin Oktay Hakan Kutlu Ersun Yanal Cüneyt Çakır İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 18 Mart kutlaması için Kartal'da çelenk sunma töreni gerçekleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2021 16:16:13. #1.16#
title