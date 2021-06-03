18 Mart hangi burç? Doğum günü18 Mart olanların burcu ne olur? 18 Mart gününün yükselen burçları, saatleri ve dakikaları nelerdir?

Astrolojide yer alan 12 burcun tarihleri aylara ve günlere göre değişmektedir. Her burcun yükselen burcu saatlere göre farklıdır. Vatandaşlar 18 Mart doğanların burcu ne merak etti. Peki, 18 Mart hangi burç? 18 Mart gününde doğanların burcu hangi burç olmaktadır? 18 Mart doğumluların burcu ne oluyor? On Sekiz Mart burcu nedir? 18 Mart yükselen burcu nedir? Detaylar haberimizde.