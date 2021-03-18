18 Mart Çanakkale Zaferi'nde duygulandıran video
18.03.2021 10:49 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:57
18 Mart Çanakkale Zaferi'nde duygulandıran video ÇANAKKALE (İHA)- 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde duygulandıran video sosyal medyada büyük beğeni topladı.
18 Mart Çanakkale Zaferi'nde duygulandıran video ÇANAKKALE (İHA)- 18 Mart Çanakkale Zaferi'nde duygulandıran video sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Gönüllü Turizm Elçisi Nisa Turan'ın 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle Çanakkale Şehitliği'nde hazırladığı video büyük beğeni topladı. Çanakkale şiirinin okuduğu vido izleyenleri duygulandırdı. Çanakkale Anıtı'nın ve Çanakkale Şehitliği'nin havadan çekilen görüntüleri binlerce beğeni aldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı