18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali - Haberler
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18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali

AA / Zehra Melek Çat - Haberler | Kültür Sanat
18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 814. doğum yılı nedeniyle düzenlenen 18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali kapsamında Mevlevi Ayini ve Sema Mukabelesi yapıldı.

KONYA (AA) - Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 814. doğum yılı nedeniyle düzenlenen 18. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali kapsamında Mevlevi Ayini ve Sema Mukabelesi yapıldı.

Mevlana Müzesi Gül Bahçesi'ndeki programda, Uluslararası Mevlana Vakfı Sema Topluluğu tarafından icra edilen Sema Mukabelesi ve Mevlevi Ayini'ne Mevlana'nın 22. kuşak torunu Esin Çelebi Bayru da eşlik etti.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği etkinliği, Konya Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar da izledi.

Festival, Azerbaycanlı Alim Kasımov ile İranlı Ali Reza Ghorbani'nin Selçuklu Kongre Merkezi'nde verecekleri konserle sona erecek.

AA / Zehra Melek Çat - Son Dakika Haberleri
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