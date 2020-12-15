18 kişinin hayatını kurtaran mahalle ve çarşı bekçileri ödüllendirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

18 kişinin hayatını kurtaran mahalle ve çarşı bekçileri ödüllendirildi

15.12.2020 12:14 | Son Güncelleme: 15.12.2020 13:05

- 18 kişinin hayatını kurtaran mahalle ve çarşı bekçileri ödüllendirildi Bekçileri apartmanda çıkan yangında aileleri uyandırarak facianın önüne geçti Afyonkarahisar'da bir binada gece çıkan yangında 18 kişiyi uyandırarak evlerinden çıkmasını sağlayarak hayatlarını kurtaran mahalle ve...

- 18 kişinin hayatını kurtaran mahalle ve çarşı bekçileri ödüllendirildi

Bekçileri apartmanda çıkan yangında aileleri uyandırarak facianın önüne geçti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da bir binada gece çıkan yangında 18 kişiyi uyandırarak evlerinden çıkmasını sağlayarak hayatlarını kurtaran mahalle ve çarşı bekçileri İl Emniyet Müdürü Ali Temiz tarafından ödüllendirildi. Temiz, personele duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür ederek aynı gayret ve dikkatli çalışmalarına devam etmeleri talimatını verdi.

Olay, geçtiğimi hafta gece geç saatlerde Burmalı mahallesi Basın Caddesi üzerindeki 4 katlı binada meydana geldi. Mahallede devriye gezen mahalle ve çarşı bekçileri apartmanın çatısından dumanlar geldiğini görünce önce itfaiyeye aradı ardından apartmandaki dairelerin zillerine basarak aileleri uyandırdı. Bekçilerin duyarlı davranışları sayesinde 2 aileden toplamda 18 kişinin hayatını kurtardı. Yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

Olayın ardından Temiz, bekçilerin yaptıklarının çok duyarlı bir davranış olduğunu ve bu sayede vatandaşların canlarının kurtarıldığını kaydederek, "Bizim çocukluğumuzdaki bekçi anlayışını geri getirecekler inşallah. Duyarlılıkları için teşekkür ediyorum onlara" dedi.

Konuşma sonrası Temiz, 5 mahalle ve çarşı bekçisine hediyeler vererek ödüllendirdi.

18 kişinin hayatını kurtaran mahalle ve çarşı bekçileri ödüllendirildi
18 kişinin hayatını kurtaran mahalle ve çarşı bekçileri ödüllendirildi
18 kişinin hayatını kurtaran mahalle ve çarşı bekçileri ödüllendirildi
18 kişinin hayatını kurtaran mahalle ve çarşı bekçileri ödüllendirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAYATİ KANAT

İlgili Haberler

Çatıdaki yangını fark eden mahalle bekçileri, 2 aileyi tahliye etti
Çatıdaki yangını fark eden mahalle bekçileri, 2 aileyi tahliye etti
Son dakika haber | Mahalle muhtarı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika haber | Mahalle muhtarı Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Gece bekçileri Suriye sınırında drone ile uyuşturucu avına çıktı
Gece bekçileri Suriye sınırında drone ile uyuşturucu avına çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Şener Şen Gülben Ergen Birkan Sokullu
Spor Mbaye Diagne Sergen Yalçın Ali Palabıyık Kylian Mbappe Malcolm Thomas
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 18 kişinin hayatını kurtaran mahalle ve çarşı bekçileri ödüllendirildi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 13:05:51. #1.14#
title