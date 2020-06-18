18 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı
18 Haziran 2020 Perşembe günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
18.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 18.06.2020 07:43
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:30 Galip Derviş
01:45 Poyraz Karayel
01:45 Masum
02:30 Poyraz Karayel
03:40 Galip Derviş
04:15 Akasya Durağı
05:15 Akasya Durağı
05:45 Yabancı Damat
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Aşk-ı Memnu
13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
15:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş
20:00 Kod Adı: Londra
21:45 Tehlikeli Soygun
22:15 Kocan Kadar Konuş
23:45 Kod Adı: Londra
Kaynak: InterSinema.com