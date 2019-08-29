18 generalin görev yeri değişti

18 generalin görev yeri değişti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı.

29.08.2019 11:30
18 generalin görev yeri değişti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığındaki 18 generalin görev yeri değişti, 4 albay generalliğe yükseltilirken, 2 general de emekliye sevk edildi.


Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ile Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can emekliye ayrıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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