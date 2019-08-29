18 generalin görev yeri değişti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığındaki 18 generalin görev yeri değişti, 4 albay generalliğe yükseltilirken, 2 general de emekliye sevk edildi.
Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ile Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can emekliye ayrıldı. Euronews.com'da Görüntüle