29.08.2019 11:30

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığındaki 18 generalin görev yeri değişti, 4 albay generalliğe yükseltilirken, 2 general de emekliye sevk edildi.



Konya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin ile Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can emekliye ayrıldı. Euronews.com'da Görüntüle