18 Eylül Müge Anlı canlı yayında neler oldu? Müge Anlı Ümitcan Uygun'un annesi hakkında neler dedi? Gülay Uygun intihar mı etti?
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18 Eylül Müge Anlı canlı yayında neler oldu? Müge Anlı Ümitcan Uygun'un annesi hakkında neler dedi? Gülay Uygun intihar mı etti?

Ümitcan Uygun'un annesi dün akşam ormanlık alanda "Ölümümden Müge Anlı sorumludur" yazılı bir notla ölü bulundu. Müge Anlı Gülay Uygun hakkında neler dedi? 18 Eylül Müge Anlı canlı yayınında neler oldu? Ümitcan Uygun annesinin ölümü ile ilgili neler dedi?

18 Eylül Müge Anlı canlı yayında neler oldu? Müge Anlı Ümitcan Uygun'un annesi hakkında neler dedi? Gülay Uygun intihar mı etti?
18.09.2020 11:03 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:07

Eşinin ölümünden sonra açıklama yapan Ümitcan Uygun'un babası, eşinin ölmeden önce "Ölümümden Müge Anlı suçludur" yazılı bir not bıraktığını ileri sürdü. Bugün canlı yayına çıkan Anlı, hiç kimsenin tarafında olmadığını belirterek açıklama yaptı. Peki, Gülay Uygun intihar mı etti? Müge Anlı Gülay Uygun ölümü ile ilgili neler dedi?

ÜMİTCAN UYGUN ANNESİNİN ÖLÜMÜ İLE NELER DEDİ?

"ÖLÜMDEN MÜGE ANLI VE EKİBİ SUÇLUDUR"Olay yerine çağrılan polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Uygun'un hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan ilk incelemede ise Gülay Uygun'un intihar ettiği belirlendi. Uygun'un akrabaları ise olay yerine gelerek ağladı. Bu zamana kadar hiç konuşmadığını belirten Ümit Can Uygun, "Ben şimdiye kadar çıkıp konuşmadım. Benim annem şimdi orada yatıyor. Aleyna'da orada yatıyor. Aleyna'nın anneleri babaları cayır cayır ağlıyorlar. Kendi babası kızına tecavüz eden kansızın biridir. Bakın bunu kimse unutmasın. Kendi babası kızına tecavüz edipte televizyonda bağıran insanlardır. Şimdiye kadar hep sessiz kaldım. Avukatım bana sessiz kalacağız dedi. Ama bu saatten sonra kimse susmayacak. Sizin yüzünüzden dolay benim annem orada yatıyor. Bu ölümden de Müge Anlı ve yanında çalışıp da beni 24 saat arayanlar suçludur. Oğlum buraya bağlan diyenlerdir. Bizzat hepsinden şikayetçiyim" dedi.

MÜGE ANLI NELER DEDİ?

Müge Anlı,ben ve ailem tehdit ediliyor. Bununla ilgili belgeler var. Hep bir tehdit var. Bunun ardından yine suçlu ben oldum onların gözünde. Ben gazeteciyim ben kimseyi tanımam. Ben annenin adını ve fotoğrafını vermedim. Ben gazeteciyim ve tarafsızım. Rabbim kalbime ne verdiyse ben onun doğrultusunda gidiyorum yayına başladığımda beri. Ben bu yoldan dönmeyeceğim. Allah ömür verdikçe, kim ne tehdit ederse kim yıldırmaya çalışsa da devam edeceğim.

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