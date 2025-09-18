18 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı mı? 18 Eylül Cuma Hutbesi tam metni!

Cuma namazları, cemaatin manevi bağlarını güçlendiren önemli ibadetlerden biri olurken, okunan hutbeler bu ibadete ayrı bir anlam katıyor. Diyanet'in hazırladığı 18 Eylül tarihli hutbe, Müslümanların günlük yaşamına yönelik hatırlatmalar ve değerli bilgiler içeriyor. Bu hutbeler sayesinde inananlar hem dini bilgilerini tazeleme fırsatı buluyor hem de toplum karşısındaki sorumluluklarını yeniden hatırlıyor. Peki, 18 Eylül Cuma hutbesinin tam metnine nereden ulaşılabilir?

HUTBE NEDİR?

Hutbe, İslam dininde özellikle Cuma ve bayram namazlarında imam tarafından cemaate hitaben yapılan dini konuşmalardır. Arapça kökenli "hitabe" (nutuk, konuşma) kelimesinden türeyen hutbe, hem dini hem de toplumsal açıdan önemli bir görev olarak kabul edilir. Hutbeler, Müslümanlara manevi rehberlik etmek ve onlara toplumsal sorumluluklarını hatırlatmak amacı taşır.

HUTBENİN ÖZELLİKLERİ

CUMA HUTBESİ

• Her hafta Cuma günü öğle vakti yerine kılınan Cuma namazından önce okunur.

• Farz-ı kifaye hükmündedir; yani yeterli sayıda kişi eda ederse diğerlerinden sorumluluk kalkar.

• Sünnet olan şekliyle Arapça okunur, ancak bazı ülkelerde cemaate daha iyi aktarılabilmesi için yerel dilde açıklamalar da yapılabilir.

BAYRAM HUTBESİ

• Ramazan ve Kurban Bayramı namazlarının ardından okunur.

• Bayram hutbesi, namazın tamamlayıcı bir parçası olmakla birlikte, Cuma hutbesi kadar dinlenmesi zorunlu değildir.

HUTBENİN BÖLÜMLERİ

BAŞLANGIÇ

• "Elhamdülillah" (Allah'a hamd olsun) ifadesiyle açılır.

• Ardından Kelime-i Şehadet getirilir: "Eşhedü en lâ ilâhe illallah" ve "Eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlüh."

ANA KONU

• Kur'an ayetleri, hadisler ve dini tavsiyeler içerir.

• Güncel meselelere değinilerek ahlaki, sosyal ve toplumsal bilincin güçlenmesi hedeflenir.

DUA İLE BİTİŞ

• Hutbe, müminlere yönelik genel bir dua ile sonlandırılır.

HUTBENİN HÜKÜMLERİ

• Cuma namazının geçerli sayılabilmesi için hutbenin okunması şarttır.

• Hutbe okunurken konuşmak, başka işle meşgul olmak veya dikkat dağıtıcı davranışlarda bulunmak mekruh kabul edilir.

18 EYLÜL CUMA HUTBESİ YAYINLANDI

Diyanet İşleri Başkanlığı, 18 Eylül Cuma günü camilerde okunacak hutbenin metnini resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Her hafta olduğu gibi bu haftaki hutbe de Müslümanların manevi dünyasına ışık tutarken birlik, kardeşlik ve yardımlaşma mesajlarıyla öne çıkıyor.

Hutbe :