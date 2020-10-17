18 aylık çocuğu hamam böcekleriyle aynı kafeste yatıran aile: Kafes evimizden daha temiz

Amerika'da yaşayan Brown ailesi 18 aylık çocuklarına yaptıklarıyla kan dondurdu. Çocuğu 4*4'lük bir kafese koyup, yüzlerce hayvanla bir arada bahçede yaşatan aile 'kafesin evlerinden daha temiz olduğunu' savundu. Olay yerine gelen yetkililer, talihsiz çocuğun kendi idrarı üzerinde, hamam böcekleri ile yattığını tespit etti.

Haziran ayında, Tennessee'de yaşayan T.J. Brown ve Heater Scarbrough çifti ile dede Charles Borwn'un 18 aylık torunlarına yaptıkları görenlerin kanını dondurdu.

HAMAM BÖCEKLERİ İLE AYNI YERDE YAŞIYORLARDI

Brown çifti ve dede Brown, 18 aylık çocuklarını evlerinin bahçesinde bulunan 4*4'lük bir kafesin içine kapattı. Talihsiz çocuk, hamam böcekleri ve yılanlarla aynı yerde yaşamaya başladı.

KENDİ İDRARININ ÜZERİNDE YATIYORDU

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çocuğun kendi idrarı içinde olduğunu ve tüm zeminin idrarla kaplı olduğunu hayretler içinde gördü. Aynı zamanda görgü tanıkları kafesin içinin hamam böceği ile dolu olduğunu da söyledi. Çocuğun yalnızca birkaç oyuncağı olduğu ve bir battaniyesinin bile olmadığı görüldü.

"KAFES EVİMİZDEN DAHA TEMİZ"

Ailenin yaptıkları korkunç eylemle ilgili gerekçeleri ise kafesin 'evlerinden daha temiz olduğu için çocuğu orada tuttukları' oldu.

BOA YILANIYLA YAN YANA

Çocuğun kafesinin bulunduğu bölgenin yanında 3 kova dolusu fare var iken, biraz uzakta ise 10 fitlik bir boa yılanı bulunuyordu. Bunun dışında arazide başıboş dolaşan bir düzineden fazla köpek vardı.

WKRN'nin haberine göre Perşembe günü duruşmada bulunan aile çocuğun kafeste yaşamasını 'önemsiz' bir şey olarak göstermeye çalıştı. Aynı zamanda düşük gelirli bir aile için kafesli alanında adeta bir oyun parkı olduğunu iddia ettiler.

Ailenin avukatları çocuğa yalnızca kızarıklık teşhisi konduğunu iddia ederken, Çocuk Hizmetleri Departmanı kurbanın saç örneklerinden alınarak yapılan testlerde esrarda bulunan THC maddesinin bulunduğunu söyledi.

"HAYATIM BOYUNCA BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Olay yerine gidenlerden biri olan Şerif Belew, Haziran ayında gazetecilere verdiği demeçte, "Buradaki tüm yasa uygulama deneyimleriyle, bizi gerçekten şok eden bir şey bulmak zor, ancak bunu daha önce hiç görmedim ve buradaki beyefendilerin bunu daha önce hiç görmediklerini garanti edebilirim" diyerek yaşadığı şoku anlattı.

EV ADETA BİR HAYVANAT BAHÇESİ

Hayvan Kurtarma Birliği, hayvanların kaldırılmasına yardım etti ve bazıları ölü bulundu. Korkunç evde 86 tavuk ve horoz, 56 köpek, 10 tavşan, 4 muhabbet kuşu, 3 kedi, 8 yılan, bir sülün, 531 kemirgen bulundu. Bunun dışında evde 127 kenevir bitkisi ve AR-15 dahil 17 silah bulundu.