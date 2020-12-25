18 Aralık Cuma On Numara Çekilişi Sonuçları | On Numara Çekilişi saat kaçta?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

18 Aralık Cuma On Numara Çekilişi Sonuçları | On Numara Çekilişi saat kaçta?

25.12.2020 10:19 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:23
18 Aralık Cuma On Numara Çekilişi Sonuçları | On Numara Çekilişi saat kaçta?

Şans oyunu severler On Numara çekiliş sonuçlarını araştırmaya devam ediyor. Yeni On Numara çekilişi 25 Aralık Cuma günü yapılacak. 125 Aralık Cuma günü Canlı Yayın'da gerçekleşecek On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi Başkanlığı tarafından şans oyunu severlerle paylaşılacak. Peki On Numara çekilişi ne zaman yapılacak?

Şans oyunu severler Milli Piyango İdaresi Başkanlığının internet sitesinde online olarak 25 Aralık tarihli On Numara çekilişi sonuçlarının açıklanması bekleniyor. 21 Aralık 2020 tarihli On Numara çekilişinin açıklanmasının ardından, kazanma adayları 25 Aralık tarihli On Numara'yı heyecanla bekliyor.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango İdaresi Başkanlığının artık internet üzerinden olarak yayınladığı çekiliş sonuçlarından bir diğeri de On Numara çekilişinin sonuçları. On Numara çekilişi 25 Aralık Cuma günü saat 20:00'da Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde yayınlanacak. Canlı olarak On Numara çekilişini takip etmek isterseniz, buradan ulaşabilirsiniz. Bayilerden oynayacağınız On Numara oyununu da, internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca Milli Piyango'nun internet sitesi de çok yakında online şans oyunu oynama seçeneği de sunulacaktır.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİNİ BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ!

Geçen haftaların On Numara çekiliş sonuçları şu şekildedir:

18 Aralık Cuma On Numara Çekilişi Sonuçları | On Numara Çekilişi saat kaçta?

ON NUMARA NASIL OYNANIR?

  • On Numara, yetkili bayilerden oynanmaktadır.
  • Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.
  • Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.
  • Tek kolon ücreti 2 TL'dir.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oktay Kaynarca Seren Serengil Birkan Sokullu Mehmet Ali Erbil
Spor Vitor Hugo Ersun Yanal Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Bahattin Şimşek
Tüm Haberler Türk Noel Almanya Hisarcık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 18 Aralık Cuma On Numara Çekilişi Sonuçları | On Numara Çekilişi saat kaçta? | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 10:24:10. #1.14#
title