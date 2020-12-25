18 Aralık Cuma On Numara Çekilişi Sonuçları | On Numara Çekilişi saat kaçta?

Şans oyunu severler On Numara çekiliş sonuçlarını araştırmaya devam ediyor. Yeni On Numara çekilişi 25 Aralık Cuma günü yapılacak. 125 Aralık Cuma günü Canlı Yayın'da gerçekleşecek On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi Başkanlığı tarafından şans oyunu severlerle paylaşılacak. Peki On Numara çekilişi ne zaman yapılacak?

Şans oyunu severler Milli Piyango İdaresi Başkanlığının internet sitesinde online olarak 25 Aralık tarihli On Numara çekilişi sonuçlarının açıklanması bekleniyor. 21 Aralık 2020 tarihli On Numara çekilişinin açıklanmasının ardından, kazanma adayları 25 Aralık tarihli On Numara'yı heyecanla bekliyor.

ON NUMARA ÇEKİLİŞİ

Milli Piyango İdaresi Başkanlığının artık internet üzerinden olarak yayınladığı çekiliş sonuçlarından bir diğeri de On Numara çekilişinin sonuçları. On Numara çekilişi 25 Aralık Cuma günü saat 20:00'da Milli Piyango'nun resmi internet sitesinde yayınlanacak. Canlı olarak On Numara çekilişini takip etmek isterseniz, buradan ulaşabilirsiniz. Bayilerden oynayacağınız On Numara oyununu da, internet sitesi üzerinden canlı olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca Milli Piyango'nun internet sitesi de çok yakında online şans oyunu oynama seçeneği de sunulacaktır.

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Geçen haftaların On Numara çekiliş sonuçları şu şekildedir:

ON NUMARA NASIL OYNANIR?