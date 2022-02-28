18. Akbank Kısa Film Festivali'nin jürisi ile yarışma filmleri açıklandı

18. Akbank Kısa Film Festivalinde, ulusal ve uluslararası kısa film yarışmalarında finale kalan yapımlar belli oldu.

Festivalden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 21-31 Mart'ta çevrim içi olarak düzenlenecek festivalin yarışma bölümlerine 68 ülkeden, 2 bin 81 kısa film başvurdu.

Jürinin değerlendirmesi sonucu, "Ulusal Yarışma Festival Kısaları Bölümü"ne seçilen 14 film ile "Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar Bölümü"ne seçilen 14 yapım, "En İyi Film Ödülü" için yarışmaya hak kazandı.

Bu yıl 20 yaş altı yönetmenlere yönelik ilk kez gerçekleştirilecek "Genç Bakışlar" bölümünde ise 13 film yarışacak.

Ulusal Yarışma Festival Kısaları kategorisinde, oyuncu Büşra Develi, yönetmen Nisan Dağ, oyuncu Okan Bayülgen, görüntü yönetmeni Cevahir Şahin ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı'dan oluşan jüri, finale kalan eserleri değerlendirecek.

Uluslararası Yarışma Dünyadan Kısalar ana jürisinde, yönetmen Jacqueline Lentzou, yapımcı Nicolas Celis, belgesel yönetmeni Matjaz Ivanisin, yapımcı Anna Maria Aslanoğlu ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı yer alacak.

Genç Bakışlar bölümünün jürisi ise oyuncu Özge Gürel, yönetmen Ahu Öztürk ve şair-yayıncı Dündar Hızal'dan oluşacak.

"En İyi Film" ödülüne değer bulunan eser sahibi, ulusal kategoride 40 bin lira, uluslararası kategoride 5 bin doların sahibi olacak. Forum bölümünde seçilen "En Başarılı Senaryo" 5 bin lira ile ödüllendirilecek. Genç Bakışlar bölümünü kazanan yönetmene 10 bin liralık ödül verilecek.

Yurt içi ve yurt dışından katılımlı atölye çalışmaları ve söyleşilerin de gerçekleşeceği festivalde, sinemaseverlere 10 gün boyunca keyifli bir programı sunulacak.