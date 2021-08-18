18 Ağustos 2021 Kanal d Yayın Akışı
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18 Ağustos 2021 Kanal d Yayın Akışı

18 Ağustos 2021 Kanal d Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

18 Ağustos 2021 Çarşamba günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Ece Üner ile Susma

02:45 İntikam Geçidi

04:15 Afili Aşk

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

15:45 Ece Üner ile Susma

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Transformers 5: Son Şövalye

23:15 Baht Oyunu

18 Ağustos 2021 Kanal d Yayın Akışı

Kaynak: InterSinema.com

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