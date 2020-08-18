18 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı
18 Ağustos 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
18.08.2020 06:42 | Son Güncelleme: 18.08.2020 07:20
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:30 Oblivion
02:30 Kaçak Gelinler
02:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
04:30 Türk Müziği
05:00 Kara Sevda
05:30 Aramızda Kalsın
07:00 İki Aile
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Aramızda Kalsın
16:00 Kara Sevda
18:45 Star Haber
20:00 American Ultra
20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
21:45 American Ultra
22:15 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
23:45 Güvercin
Kaynak: InterSinema.com