18 Ağustos 2020 Star Yayın Akışı 18 Ağustos 2020 Salı günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Oblivion 02:30 Kaçak Gelinler 02:30 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 04:30 Türk Müziği 05:00 Kara Sevda 05:30 Aramızda Kalsın 07:00 İki Aile 09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13:15 Aramızda Kalsın 16:00 Kara Sevda 18:45 Star Haber 20:00 American Ultra 20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş 21:45 American Ultra 22:15 Kocan Kadar Konuş: Diriliş 23:45 Güvercin Kaynak: InterSinema.com