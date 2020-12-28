18:18 anlamı nedir? 18 18 saat anlamı ne demek?
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18:18 anlamı nedir? 18 18 saat anlamı ne demek?

28.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:28
18:18 anlamı nedir? 18 18 saat anlamı ne demek?

Akrep ve yelkovanın gösterdiği saatlere göre yapılan saatler hakkında yorumlar, vatandaşlar için zaman zaman merak konusu oluyor. Bu çift saatlerden bir tanesi 18:18... Çift saatlerin anlamı, bu saatleri aşk ve sevgiye göre anlamlandıranlar tarafından tarih boyunca yorumlanmıştır. Peki, saatlerin anlamı nedir ve 18:18 saati ne anlama gelmektedir?

Aşk ve sevgiyi zaman ile ilişkilendiren birçok insan var. Saatlerin anlamı bu insanlar için oldukça önemli ve her çift saat için sevgi ve aşk konusunda farklı bir mana yüklüyorlar veya bir şeyin belirtisi olarak görüyorlar. O çift saatler arasında 18:18de yer alıyor. Peki, saatlerin anlamı ile ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar ve ortak kanıya göre 18:18anlamı nedir? İşte 18:18saat anlamı hakkında detaylar…

18:18 ANLAMI

18:18 anlamı; sevdiğin kişi şu an seninle aynı hayalleri kuruyor. Belki ikiniz de birlikte bir gelecek hayal ediyor olabilirsiniz. Bu, duygularınızın karşılıklı olduğunu gösteriyor. Eminiz sevip değer verdiğin kişiyle aynı hislere sahip olmak ve aynı hayali paylaşmak seni mutlu etmiştir. Bu durum aynı zamanda ilişkiniz süresince iki tarafın da birbirine karşı sevgi dolu ve anlayışlı olacağının bir göstergesidir.

ÇİFT SAATLERİN ANLAMI 2020

Dünya genelinde bu konu ile ilgilenen insanlar tarafından yapılan yorumlara göre, çift saatleri anlamı, ters saatleri göre daha olumlu ve umut verici yorumlar içermektedir. Gün içerisinde 00:00, 01:01, 02:02, 03:03, 04:04, 05:05, 06:06, 07:07, 08:08, 09:09, 10:10, 11:11, 12:12, 13:13, 14:14, 15:15, 16:16, 17:17, 18:18, 19:19, 20:20, 21:21, 22:22, 23:23 saat anlamı, çift saatlerin anlamı olarak araştırılmaktadır..

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