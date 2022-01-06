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17 yıl önceki çifte cinayetin zanlısı tutuklandı

17 yıl önceki çifte cinayetin zanlısı tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'de 2005 yılında iki kişinin öldürülmesi olayına karıştığı tespit edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de 2005 yılında iki kişinin öldürülmesi olayına karıştığı tespit edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay 2005 yılında İzmit Sepetçiler köyü Taş Ocakları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Hallaç ile Süleyman Acar'ın öldürülmesi olayına ilişkin alakalı jandarma ekipleri o dönem detaylı çalışma başlattı. Ancak yapılan tüm çalışmalara rağmen faillere ulaşılamadı. Dosya tekrar değerlendirilmek üzere Kocaeli Emniyet Müdürlüğü cinayet bürosu ekiplerine verildi. Ekipler, yaptıkları çalışmaların ardından 17 yıllık cinayetin zanlısının 4 kişi olduğunu tespit etti.

Düzce ve Uşak'ta yapılan operasyonların ardından zanlılardan T.O.'nun 2020 yılında vefat ettiği belirlendi. İki zanlı ifadelerinin ardından serbest kalırken, 56 yaşındaki N.E. ise cinayeti itiraf etti. N.E.'nin, 2020 yılında ölen T.O. ile beraber 2005 yılında bu cinayetleri işledikleri ortaya çıktı. Yapılan araştırmalarda N.E.'nin 2017 yılındaki darbe girişiminin ardından da 12 ay cezaevinde tutuklu bulunduğu öğrenildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı. - KOCAELİ

17 yıl önceki çifte cinayetin zanlısı tutuklandı

17 yıl önceki çifte cinayetin zanlısı tutuklandı

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