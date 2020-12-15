17 yaşındaki mevsimlik işçi, başına dayadığı tabancayla intihar etti
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17 yaşındaki mevsimlik işçi, başına dayadığı tabancayla intihar etti

15.12.2020 21:05 | Son Güncelleme: 15.12.2020 21:09
17 yaşındaki mevsimlik işçi, başına dayadığı tabancayla intihar etti

SAKARYA'nın Geyve ilçesine mevsimlik işçi olarak gelen Fesih Ç. (17), başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

SAKARYA'nın Geyve ilçesine mevsimlik işçi olarak gelen Fesih Ç. (17), başına dayadığı tabancayı ateşleyerek yaşamına son verdi.

Olay, akşam saatlerinde Geyve Bayat köyünde meydana geldi. Mardin'den ailesiyle birlikte mevsimlik işçi olarak Bayat'a gelen Fesih Ç., odasında yalnız olduğu sırada başına dayadığı tabancayı ateşledi. Silah sesini duyan yakınları içeri girdiğinde Fesih Ç.'yi kanlar içinde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi.Jandarma ekipleri olay yerinde incelemede bulunarak soruşturma başlatıldı.


17 yaşındaki mevsimlik işçi, başına dayadığı tabancayla intihar etti
17 yaşındaki mevsimlik işçi, başına dayadığı tabancayla intihar etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 21:10:40. #1.15#
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