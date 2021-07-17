17 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı
17 Temmuz 2021 Cumartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
04:00 Spor Artı
05:00 Transfer Gündemi
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Euro 2020 Yarı Final Maçı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 Orhan Ayhan'la
09:30 UEFA Euro 2020 Özetler
10:20 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
11:00 Spor Bülteni
11:50 Takvim Yaprakları
12:00 Yüz Yüze Futbol
12:55 Spor Kitaplığı
13:00 Spor Bülteni
13:50 Takvim Yaprakları
15:55 Kayserispor - Samsunspor
18:00 Aktüel Futbol Transfer
20:00 Spor Bülteni
20:55 Efsanelerin İzinde
21:00 Aktüel Futbol Transfer
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: InterSinema.com