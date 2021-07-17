17 Temmuz 2021 Star Yayın Akışı
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17 Temmuz 2021 Star Yayın Akışı

17 Temmuz 2021 Star Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

17 Temmuz 2021 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Kazara Aşk

03:00 Aramızda Kalsın

05:00 Yüksek Sosyete

06:15 Medcezir

08:30 Çizgi Film Kuşağı

09:00 Yüksek Sosyete

10:30 Erkenci Kuş

13:45 Aramızda Kalsın

16:45 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Kazara Aşk

22:45 Arkadaşım Hoşgeldin

Kaynak: InterSinema.com

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