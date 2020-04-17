17 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
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Trt, TV

17 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

17 Nisan 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

17.04.2020 06:45 | Son Güncelleme: 17.04.2020 06:45
17 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

00:40 Fenerbahçe Goller

00:40 SÜPER LİGBAŞAKŞEHİR GOLLER

00:50 Beşiktaş Goller

00:55 Kamu Spotu: Evde Spor

01:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI

01:00 Slovakya - İtalya

02:40 Bir Zamanlar

02:40 Spor Akşamı

03:40 Almanya Bundesliga Özetler

04:00 Gana - Almanya

04:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI

05:40 Lig Hatırası 89-90

05:40 Milan Goller

05:50 Lazio Goller

06:00 Lig Hatırası 89-90

06:05 İngiltere Premier Lig Özetler

06:40 Süper Lig Galatasaray Goller

06:55 Spor Kitaplığı

06:58 İstiklal Marşı

07:00 Formula E Sokak Yarışları

07:25 Tottenham Goller

07:25 Lazio Goller

07:40 İNTER GOLLER

07:50 Spor ve Sağlık

07:55 Kamu Spotu: İşte Spor

08:00 İlk Baskı

08:50 Takvim Yaprakları

08:55 Hava Durumu

09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni

09:15 Süper Lig Özetler

09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?

09:55 Kamu Spotu: Evde Spor

10:00 Spor Bülteni

10:25 Kamu Spotu: İşte Spor

10:30 Gana - Almanya

10:30 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI

12:10 Spor Kitaplığı

12:15 Nijerya - Güney Kore

12:15 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI

13:55 Takvim Yaprakları

14:00 TBMM-TV

14:00 Spor Bülteni

14:55 Kamu Spotu: Evde Spor

15:00 Lig Hatırası 89-90

15:25 İngiltere Premier Lig Özetler

16:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' GALLER -

16:00 Arjantin - Güney Kore

17:40 Siyah Beyaz Anılar

17:55 Kamu Spotu: Evde Spor

18:00 Spor Ana Haber

18:40 İngiltere Premier Lig Goller

18:55 Takvim Yaprakları

19:00 Unutulmaz Maçlar

20:40 Almanya Bundesliga Özetler

21:00 Lig Hatırası 89-90

21:25 İngiltere Premier Lig Özetler

22:00 Spor Akşamı

23:00 Brezilya - Şili

23:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI

Kaynak: InterSinema.com

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