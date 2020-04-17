17 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı 17 Nisan 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Fenerbahçe Goller 00:40 SÜPER LİGBAŞAKŞEHİR GOLLER 00:50 Beşiktaş Goller 00:55 Kamu Spotu: Evde Spor 01:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI GRUP MAÇI 01:00 Slovakya - İtalya 02:40 Bir Zamanlar 02:40 Spor Akşamı 03:40 Almanya Bundesliga Özetler 04:00 Gana - Almanya 04:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI 05:40 Lig Hatırası 89-90 05:40 Milan Goller 05:50 Lazio Goller 06:00 Lig Hatırası 89-90 06:05 İngiltere Premier Lig Özetler 06:40 Süper Lig Galatasaray Goller 06:55 Spor Kitaplığı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Formula E Sokak Yarışları 07:25 Tottenham Goller 07:25 Lazio Goller 07:40 İNTER GOLLER 07:50 Spor ve Sağlık 07:55 Kamu Spotu: İşte Spor 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:45 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:55 Kamu Spotu: Evde Spor 10:00 Spor Bülteni 10:25 Kamu Spotu: İşte Spor 10:30 Gana - Almanya 10:30 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASI SON 16 MAÇI 12:10 Spor Kitaplığı 12:15 Nijerya - Güney Kore 12:15 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 TBMM-TV 14:00 Spor Bülteni 14:55 Kamu Spotu: Evde Spor 15:00 Lig Hatırası 89-90 15:25 İngiltere Premier Lig Özetler 16:00 2016 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' GALLER - 16:00 Arjantin - Güney Kore 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu: Evde Spor 18:00 Spor Ana Haber 18:40 İngiltere Premier Lig Goller 18:55 Takvim Yaprakları 19:00 Unutulmaz Maçlar 20:40 Almanya Bundesliga Özetler 21:00 Lig Hatırası 89-90 21:25 İngiltere Premier Lig Özetler 22:00 Spor Akşamı 23:00 Brezilya - Şili 23:00 2010 DÜNYA KUPASI FUTBOL KARŞILAŞMASIÇEYREK FİNAL MAÇI Kaynak: InterSinema.com