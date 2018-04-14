17. Mersin Uluslararası Müzik Festivali Başladı

Mersin'de bu yıl 17'ncisi düzenlenen Uluslararası Müzik Festivali açılış konserinde, şef Antonio Pirolli yönetiminde Güney Afrikalı Pumeza Matshikiza ve Murat Karahan aynı sahneyi paylaştı.

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, Mersin Kültür Merkezi'ndeki açılış konseri öncesi yaptığı konuşmada, festivalin 17'ncisini düzenlemekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür eden Yağcı, 14 Nisan-8 Mayıs tarihlerindeki festivalde muhteşem konserler verileceğini söyledi.

Konuşmanın ardından Festival Sanat Ödülü keman virtüözü Suna Kan, Festival Kent Ödülü sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, Nevit Kodallı Genç Yetenek Ödülü de keman sanatçısı ve solist Yiğit Karataş'a verildi.

Açılış konserinde şef Antonio Pirolli yönetiminde Güney Afrikalı Pumeza Matshikiza ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan aynı sahnede buluştu.

Festival 8 Mayıs'a kadar sürecek.