17. İstanbul Bienali'nin küratörleri açıklandı
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17. İstanbul Bienali'nin küratörleri açıklandı

09.12.2020 14:47 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:50
17. İstanbul Bienali'nin küratörleri açıklandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 17. İstanbul Bienali, 11 Eylül-14 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 17. İstanbul Bienali, 11 Eylül-14 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

İKSV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bienalin küratörlüğünü Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh üstlenecek.

Bienal, çok sayıda kurum, kuruluş, uluslararası fon sağlayıcı ve fon kuruluşlarının desteğiyle düzenlenecek.

Ayrıntıların 2021 yılında duyurulacağı 17. İstanbul Bienali'nin Danışma Kurulu'nda Whitechapel Galerisi Direktörü ve küratör Iwona Blazwick, sanat tarihçisi ve yazar Ayşe Erek, Tokyo Çağdaş Sanat Müzesi Artistik Direktörü ve akademisyen Yuko Hasegawa, 11. Berlin Bienali eş küratörlerinden Agustin Perez Rubio ile İstanbul Modern Sanat Müzesi Genel Direktörü, küratör ve sanat tarihçisi Levent Çalıkoğlu yer alıyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Şeref

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