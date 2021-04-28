17 günlük tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı! Koca, açıklama yapacak

Yarın başlayıp 17 Mayıs'ta sonra erecek olan tam kapanma öncesinde Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Bu kararın planlı olmadığı, sürpriz bir şekilde alındığı öğrenilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de açıklama yapacak.