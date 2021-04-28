17 günlük tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı! Koca, açıklama yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

17 günlük tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı! Koca, açıklama yapacak

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Güncel

Yarın başlayıp 17 Mayıs'ta sonra erecek olan tam kapanma öncesinde Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Bu kararın planlı olmadığı, sürpriz bir şekilde alındığı öğrenilirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de açıklama yapacak.

Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine toplantısından tam kapanma kararı çıktı. Buna göre Türkiye genelinde uygulanacak kapanma 29 Nisan perşembe günü 19.00'da başlayıp 17 Mayıs saat 05.00'te sona erecek.

BİLİM KURULU TOPLANIYOR

17 günlük tam kapanma öncesinde ise Koronavirüs Bilim Kurulu sürpriz bir şekilde toplanma kararı aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında videokonferans üzerinden yapılacak toplantı saat 16.30'da başlayacak.

BAKAN KOCA AÇIKLAMA YAPACAK

Saatler 18.00'i gösterdiğinde ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kameralar karşısına geçecek. Koca'nın tam kapanmaya yönelik vatandaşlara seslenmesi, son gidişatı değerlendirmesi ve aşılama süreciyle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.

Bakan Koca, her zaman olduğu gibi basın mensuplarının sorularını da yanıtlayacak.

TAM KAPANMA KARARININ AYRINTILARI

  • 29 Nisan 2021 perşembe akşamı 19:00'dan başlayıp, 17 Mayıs pazartesi 5:00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihler arasında kesintisiz sokak kısıtlaması uygulanacak.
  • Üretim imalat, temizlik gibi alanlarda istisna tutulan kuruluşlar hariç tüm işyerlerine ara verilecek.
  • Yeme içme sektöründe paket servis ile hizmet verilecek. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak.
  • Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak, Şehirler arası araçlar yüzde 50 kapasite ile çalışabilecek.
  • Konaklama tesislerinde rezervasyonlar, sokağa çıkma kısıtlamaları muafiyet için teşkil etmeyecek.
  • Kamu personeli uzaktan çalışmaya yönlendirilecek.
  • Anaokulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek, tüm sınavlar ertelenecek.
  • İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebilecekler.
Son Dakika: 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi
Son Dakika: 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında kesintisiz tam kapanmaya geçildi
17 günlük tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı! Koca, açıklama yapacak
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Nagehan Alçı'dan okulların kapatılmasına tepki: Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Bir ülke aşıya teşvik için gençlere 100 dolar dağıtmaya başladı
Korona korkusu bunu da yaptırdı! Bir ülke aşıya teşvik için gençlere 100 dolar dağıtmaya başladı
Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü
Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Fuat Oktay Ersin Tatar Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Gündeş Burak Sergen Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Gökhan Gönül Ünal Karaman Aykut Kocaman Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 17 günlük tam kapanma öncesi Bilim Kurulu'ndan sürpriz toplantı! Koca, açıklama yapacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 12:16:50. #1.15#

title