17 GÜNLÜK KAPANMANIN ARDINDAN CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK OLUŞTU
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17 GÜNLÜK KAPANMANIN ARDINDAN CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul DHA17 günlük tam kapanmanın sona ermesinin ardından vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti.

Haber-Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

17 günlük tam kapanmanın sona ermesinin ardından vatandaşlar Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti. Yoğunluk akşam saatlerine kadar sürdü. Gün sonunda çöp kutuları doldu taştı.

Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe saat 19.00'da başlayan 17 günlük tam kapanma saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Tam kapanmanın ardından İstanbullular güneşli havanın tadını çıkarabilmek için Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti. Kimileri çimlerde oturdu kimileri ise kumsalda denizi izledi. Yoğunluk akşam saatlerine kadar sürerken vatandaşlar, sonunda dışarı çıkabildikleri için mutlu olduklarını söyledi. Öte yandan gün boyu süren yoğunluğun ardından çöp kutuları doldu taştı.

Motosikletiyle sahile gelen Ahmet Bayrak, 17 gün gerçekten uzun bir süre evde kalmak için. Ben motor kullandığım için en çok motorumu özledim. Dışarı çıkma yasağı olduğu için bugün o fırsatı buldum. Şu an gün batımının tadını çıkarıyorum. Güzel oldu. dedi.

17 GÜNLÜK KAPANMANIN ARDINDAN CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK OLUŞTU
17 GÜNLÜK KAPANMANIN ARDINDAN CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK OLUŞTU
17 GÜNLÜK KAPANMANIN ARDINDAN CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK OLUŞTU
17 GÜNLÜK KAPANMANIN ARDINDAN CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK OLUŞTU
17 GÜNLÜK KAPANMANIN ARDINDAN CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK OLUŞTU
17 GÜNLÜK KAPANMANIN ARDINDAN CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK OLUŞTU
17 GÜNLÜK KAPANMANIN ARDINDAN CADDEBOSTAN SAHİLİ'NDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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