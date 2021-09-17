17 Eylül 2021 TRT spor Yayın Akışı
17 Eylül 2021 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
02:00 Tff 1. Lig Futbol Karşılaşması Ankara Keçiörengücü - Beypil
03:40 Başlama Vuruşu
05:40 Süper Lig Özetler
06:15 TFF 1. Lig Özetler
06:55 Efsanelerin İzinde
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Süper Lig Goller
10:00 Spor Bülteni
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:30 Gün Ortası
13:50 İngiltere Premier Lig Goller
14:00 Spor Stüdyosu
15:50 TFF 1. Lig Goller
16:00 Gündem Futbol
18:00 Spor Merkezi
20:00 Spor Akşamı
21:00 İleri Üçlü
23:00 Teknik Analiz
Milli Takımımızın başında hangi teknik adamı görmek istersiniz?— Haberler.com (@Haberler) September 13, 2021