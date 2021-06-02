17 büfeli durak 8 Haziran'da ihaleye çıkıyor
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17 büfeli durak 8 Haziran'da ihaleye çıkıyor

17 büfeli durak 8 Haziran'da ihaleye çıkıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Keşan Belediyesi Emlak İstimlak Müdürü Ahmet Yaşar, 2 Haziran 2021 Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yap, işlet, devret modeli ile 17 noktada büfeli durak ihalesi gerçekleştirileceğini kaydetti.

Söz konusu ihalenin 8 Haziran 2021 tarihinde Keşan Belediyesi Hizmet Binası 4. katta bulunan encümen toplantı salonunda yapılacağını belirten Yaşar, "İhale saat 13.00'te başlayacak. İhale kapsamında yap, işlet, devret modeli ile Keşan merkez 7, Erikli sahili 5, Yayla sahili 5 olmak üzere toplam 17 noktada büfeli durak kurulacak. Keşan'daki duraklar 10, mücavir alanlarımızdaki büfeli duraklar ise 3 yıllık ihale edilecek. İhaleye katılmak isteyen vatandaşlarımız geçici teminat bedellerini 7 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar yatırmaları gerekiyor. Konuyla ilgili olarak detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne başvurabilir."

Büfeli durakların yapılacağı alanlar ise şu şekilde: Yayla Sahili Piri Reis Caddesi belediye işyerleri karşısı, Yayla Sahili Yayla Caddesi Kırklarelililer Sitesi karşısı, Yayla Sahili Liman Yolu Eker Caddesi Ali'nin Yeri karşısı, Yayla Sahili Dörtyol Mevkii Tuncay Emlak yanı, Yayla Sahili Liman Girişi Güverte Restaurant yanı, Erikli Sahili Yalı Caddesi Erikli Çay Bahçesi yanı, Erikli Sahili Yalı Caddesi Özdemir Dondurma yanı, Erikli Sahili Yaşam Caddesi Kaymazlar Kasap karşısı, Erikli Sahili Erikli Caddesi eski güzelleştirme derneği, Erikli Sahili Erikli Caddesi Erikli köyünden iniş yolu, Özel Keşan Hastanesi yanı, Kurtuluş Caddesi Mehmet Gemici Cennet Bahçesi karşısı, Kurtuluş Caddesi Kurtuluş İlkokulu önü, Anafartalar Caddesi Atatürk Stadı karşısı, Muammer Aksoy Caddesi Raşit Efendi Okulu önü, Cumhuriyet Mahallesi Ali Kale Okulu karşısı, Kurtuluş Caddesi Çamlıkent/Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü karşısı.

Kaynak: Bültenler

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