17 Ağustos Depremi'nin kahramanları madenciler, o günleri anlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

17 Ağustos Depremi'nin kahramanları madenciler, o günleri anlattı

17 AĞUSTOS Depremi'nin yıl dönümünde, depremin ardından bölgeye ilk giden kurtarma ekibinde olan madenciler, yaşadıklarını anlattı.

17 Ağustos Depremi'nin kahramanları madenciler, o günleri anlattı
17.08.2020 12:31 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:34

17 AĞUSTOS Depremi'nin yıl dönümünde, depremin ardından bölgeye ilk giden kurtarma ekibinde olan madenciler, yaşadıklarını anlattı. Depremden 18 saat sonra vardıkları Adapazarı'nda çok sayıda kişiyi kurtardıklarını söyleyen emekli maden işçisi Alaaddin Kara, "Bizler her 17 Ağustos'ta duygulanırız. Evde ailemize anlatırken duygulanıp, ağladığımız oluyordu. O travmadan kurtulmak gerçekten zor" dedi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) çalışan maden işçileri, 17 Ağustos 1999 Depremi'nin ardından kurtarma çalışmalarına gitmek için gönüllü oldu. TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü, 30 gönüllü maden işçisini depremin hemen ardından Adapazarı'na gönderdi. Kısa sürede de TTK'ya bağlı tüm müesseselerden toplam 1564 maden işçisi ve 74 mühendis, Kocaeli, Sakarya, Yalova'da kurtarma çalışmalarına katıldı. Maden işçileri, kömür ocaklarında kullandıkları tahkimatlarla, depremde çöken binaların enkazlarında çalışmalar yaptı. Maden işçileri 32 kişiyi canlı çıkarırken, 447 kişinin de cenazesine ulaştı. Ayrıca diğer kurtarma ekipleri de maden işçilerinin tahkimatları sayesinde yüzlerce depremzedeyi kurtardı.

'O TRAVMADAN KURTULMUK ÇOK ZOR'Emekli maden işçisi Alaaddin Kara, depremin ardından çalıştığı maden ocağına gittiğini ve arkadaşlarıyla ilk gönüllü ekibinde yer aldığını söyledi. Yollarda oluşan göçükler ve yoğun trafik nedeniyle, Adapazarı'na 18 saatte ulaşabildiklerini ve hemen çalışmaya başladıklarını belirten Kara, "Biz orada kısa sürede gidebilseydik kurtardığımız can sayısı buna paralel olarak artardı. Orada ilk olarak küçük bir çocuğu kurtardık. Daha sonra yaralı çifti ev genç bir delikanlıyı çıkardık. Arkadaşlarımız canlarını tehlikeye atarak diğer depremzedeleri çıkarmaya çalıştılar. Bizim 10 kişilik ekibimiz ilk gün 10 kişiyi sağ çıkardık enkazdan. Cenazeleri de çıkarıyorduk. Sonra onları çıkarmayı bıraktık. Enkazda sağ kalanlara yöneldik öncelik olarak. Bizler her 17 Ağustos'ta duygulanırız. Evde ailemize anlatırken duygulanıp, ağladığımız oluyordu. O travmadan kurtulmak gerçekten zor. 17 Ağustos'u unutturmamız gerekiyor. 17 Ağustoslar fay hattı üzerinde olan ülkemizde sık sık olacaktır. 'Deprem öldürmez ihmal öldürür' derler. Gerçekten de biz oraya gittiğimizde ihmalleri gördük. O ihmaller olmasaydı bu kadar insanımız ölmezdi" dedi.'MADEN OCAKLARINDA KULLANILAN TAHKİMATLARLA YARALI ÇIKARTTIK'Deprem olduğu tarihte 12 yıllık işçi olan emekli madenci Cevdet Cin, 30 kişilik ekip olarak bölgeye ilk ulaşan maden işçileri olduklarını ifade ederek, şöyle dedi: "Bir sürü kurtarıcı ekipler var ama onlar yalnız gördüklerini alabiliyorlardı. İçeri girmeye cesaret edemiyorlardı. Bizler madenci olduğumuz için maden ocağında yaptığımız tahkimatlarla yaralı kurtardık. 17 Ağustos bizler için çok acı duyduğumuz bir durum. Aynı şeyi bir daha yaşamak istemiyoruz. Biz orayı canlı canlı yaşadık. 3 katlı bir apartmanın hiç yıkılmadan yerin altına indiğini gördük. Oralardan yaralı çıkarttık. 17 Ağustos'tan dersler çıkarılmalı ama görüyoruz ki yeterince dersler çıkarılmamış."

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı Dünya
Hindistan'da 13 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edildi, gözleri oyulup dili kesildi! Halk ayaklandı
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek Ekonomi
Son Dakika: İkinci el cep telefonu ve tablet satışına düzenleme: En az 12 ay garanti verilecek
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı Sağlık
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor Ekonomi
Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 464,7 liradan işlem görüyor
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı Politika
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı Güncel
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji saat verip uyardı
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı
Yargıtay, işverenin yıllık izin oyununu bozarak milyonlarca çalışanı ilgilendiren emsal bir karara imza attı
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Son dakika: Merkezi yönetim bütçe dengesi temmuzda 29,7 milyar lira açık verdi
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Koronavirüs sonrası arsa yatırımlarına ilgi artınca fiyatlar yüzde 400 arttı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Parktaki kadına cinsel organını gösterdi! Olayı duyan koca, meydan dayağı attı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tezgahını açan satıcı, gördüğü not karşısında duygularına hakim olamadı
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Tam 21 yıl önce bugün! 17 Ağustos depreminden tüyler ürperten görüntü
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Son Dakika: İlk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcular özel okullarda ücretsiz okuyacak
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
İBB Başkanı İmamoğlu, 17 Ağustos'un yıl dönümünde depremden 2 gün sonra çektiği görüntüleri paylaştı
İBB Başkanı İmamoğlu, 17 Ağustos'un yıl dönümünde depremden 2 gün sonra çektiği görüntüleri paylaştı
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Bomba iddia: Eğlencenin dozunu kaçıran Şeyma Subaşı'nın evine polis baskını
Yunus polisleri, kanaması devam eden yeni sünnet olmuş bebeği süper kahraman gibi hastaneye yetiştirdi
Yunus polisleri, kanaması devam eden yeni sünnet olmuş bebeği süper kahraman gibi hastaneye yetiştirdi
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Yere düşen parayı önce ayağıyla gizledi sonra cebine attı
Mensah transferini bitiren Beşiktaş, Papiss Cisse transferine bu hafta nokta koymak istiyor
Mensah transferini bitiren Beşiktaş, Papiss Cisse transferine bu hafta nokta koymak istiyor
Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi
Omar Elabdellaoui, Türkiye - Yunanistan arasındaki uçuş yasağı nedeniyle özel uçakla İstanbul'a geldi
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Acun Ilıcalı ayak tenisi oynadı, Demet Akbağ yorumladı
Biden'ın skandal sözleriyle ilgili Davutoğlu'ndan iktidar ve muhalefete çağrı: En sert tepki açıkça verilmeli
Biden'ın skandal sözleriyle ilgili Davutoğlu'ndan iktidar ve muhalefete çağrı: En sert tepki açıkça verilmeli
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
TikTok'da Ceylan akımı! Bir Sivaslı Uğruna şarkısına binlerce klip çekildi
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan ile ilgileniyor
Beşiktaş, Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan ile ilgileniyor
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Zorlu seçim turları bitti! MasterChef Türkiye'nin ana kadro yarışmacıları belli oldu
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'la evliliğine yorum yapan takipçisine sert çıktı
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
Ablası gözlerinin önünde boğulan genç kızın sözleri yürekleri dağladı
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Hulusi Akar Aylin Nazlıaka Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hümeyra Cem Yılmaz İbrahim Büyükak Berrak Tüzünataç
Spor Metin Oktay Caner Erkin Gökhan Gönül Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Adana Çocuk Bakan
Şu an buradasınız: 17 Ağustos Depremi'nin kahramanları madenciler, o günleri anlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 12:35:35. #1.15#
title