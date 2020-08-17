17 Ağustos 2020 TRT spor Yayın Akışı 17 Ağustos 2020 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 01:20 Aktüel Futbol 01:20 Spor Hafta Sonu 01:20 Spor Haftasonu 03:20 Transfer Gündemi 05:35 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 05:35 Spor Kitaplığı 06:55 Takvim Yaprakları 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Unutulmaz Maçlar 07:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 08:00 İlk Baskı 08:25 2018 Dünya Kupası En Güzel Asistler 08:40 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Lig Hatırası 09:15 Orhan Ayhan'la 09:45 Transfer Gündemi 10:00 Spor Bülteni 10:55 Spor Kitaplığı 11:00 Spor Manşet 12:00 NBA Saati 12:30 2019 - 2020 Sezon Sonu Derlemeler 12:50 Takvim Yaprakları 12:55 Hava Durumu 13:00 Spor Bülteni 13:55 Spor Kitaplığı 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 Spor Stüdyosu 14:00 Avrupa Stüdyosu 16:00 Spor Haftasonu 16:00 Transfer Günlüğü 18:00 Spor Merkezi 18:00 Muhabir Saati 20:00 Spor Hafta Sonu 20:00 Gündem Futbol 22:00 Spor Akşamı 23:05 Transfer Gündemi Kaynak: InterSinema.com