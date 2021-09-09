16 yaşındaki Tuana Antalya'da ortaya çıktı
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16 yaşındaki Tuana Antalya'da ortaya çıktı

16 yaşındaki Tuana Antalya'da ortaya çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evde bulunan 30 bin TL'lik altın ve 5 bin TL nakit parayı alarak kayıplara karışan genç kız, 9 gün sonra Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerine teslim oldu.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde evde bulunan 30 bin TL'lik altın ve 5 bin TL nakit parayı alarak kayıplara karışan genç kız, 9 gün sonra Antalya'nın Manavgat ilçesinde polis ekiplerine teslim oldu.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan ve Emine Kılıç çiftinin iki çocuğundan en büyüğü olan Tuana K.(16), 1 Eylül Çarşamba günü evinden 30 bin lira değerinde altın ve 5 bin lira para alarak ortadan kayboldu. Genç kızın eve dönmemesi üzerine ailesi, polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine inceleme başlatan polis ekiplerince yapılan teknik takibin ardından, genç kızın telefonunun en son 2 Eylül Perşembe günü Gebze ilçesi Beylikbağı Mahallesinde sinyal verdiği belirlendi.

Ailesinin her yerde aradığı ve 9 gündür kendisinden hiç haber alınamayan Tuana K.'nin dün gece saatlerinde Antalya'nın Manavgat ilçesinde karakola giderek teslim olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinden haberi alan genç kızın ailesi ise Manavgat'a gitti. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KOCAELİ

16 yaşındaki Tuana Antalya'da ortaya çıktı
16 yaşındaki Tuana Antalya'da ortaya çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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