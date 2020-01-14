16 yaşındaki öğrencisine çıplak fotoğraflar gönderen öğretmenin defalarca cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı
Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Karolina eyaletine bağlı Darlington ilçesinde bulunan Lamar Lisesi'nde görevli Anna Patton isimli İngilizce öğretmeninin, 16 yaşındaki öğrencisine çıplak fotoğraflar gönderdiği ve ikilinin defalarca cinsel ilişkiye girdikleri oraya çıktı. Yapılan soruşturma kapsamında kadın öğretmen tutuklandı.
16 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren ve aynı öğrencisine çıplak fotoğraflarını gönderdiği tespit edilen 22 yaşındaki İngilizce öğretmeni tutuklandı.
ÇIPLAK FOTOĞRAFLAR ORTAYA ÇIKTI
Olay, Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Karolina eyaletine bağlı Darlington ilçesinde meydana geldi. İlçede bulunan Lamar Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan 22 yaşındaki Anna Patton isimli şahsın, 16 yaşındaki öğrencisine gönderdiği çıplak fotoğraflar ortaya çıktı.
GERÇEKLER SORUŞTURMANIN ARDINDAN ÇIKTI
Her iki tarafın gerçekleştirilen soruşturmalarının ardından öğretmen ve öğrenci arasında cinsel ilişki yaşandığı da öğrenildi.
DARLİNGTON EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Darlington emniyetinden yapılan açıklamada 1 Ekim 2019 ve 11 Ocak 2020 tarihleri arasında öğretmen tarafından öğrenciye müstehcen fotoğraflar gönderildiği ve yine bu tarihler arasında ikilinin cinsel ilişkiye girdikleri söylendi.
ÖĞRENCİSİNE CİNSEL İLİŞKİLİ TEKLİFLERİNİ MESAJ YOLUYLA YAPTI
Ayrıca öğretmen tarafından 16 yaşındaki öğrenciye cinsel ilişki taleplerinin yazılı mesaj yoluyla gönderildiği belirtildi.