16 yaşındaki kızını boğazından bıçaklayan babanın ifadesi ortaya çıktı: Öldürmek gibi bir kastım yoktu
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16 yaşındaki kızını boğazından bıçaklayan babanın ifadesi ortaya çıktı: Öldürmek gibi bir kastım yoktu

11.02.2021 17:17 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:07

Afyonkarahisar'da 16 yaşındaki kızını sokak ortasında bıçaklayan babanın ifadesi ortaya çıktı. Baba, ifadesinde, kızının yurttan sürekli kaçtığı ve bu yüzden tartıştıklarını iddia etti. Kızının söylediklerine öfkelenip olayı gerçekleştirdiğini söylediği öne süren baba, ayrıca kızını öldürmek gibi bir kastının olmadığını söyledi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi İstasyon mahallesinde öğle saatlerinde yaşanan olayda, Oktay U, sokakta karşılaştığı kızı ile tartıştıktan sonra çıkan arbede de kızını boğazından bıçaklayarak yaraladı. Oktay U, tesadüfen olay yerinden geçen jandarma ekipleri tarafından kaçmaya çalışırken yakalanarak polise teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi hakimliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi.

"KIZIMIN SÖYLEDİKLERİNE ÖFKELENDİM"

Oktay U, mahkemedeki ifadesinde ise pişman olduğunu belirterek, kızının Afyonkarahisar'daki yetiştirme yurdunda (sevgi evi) kaldığını, ancak oradan sürekli kaçtığını öne sürdü. Yine kaçtığı o gün Sandıklı'da tesadüfen kızını gördüğünü ve bir süre tartıştıktan sonra kızının söylediklerine öfkelenip olayı gerçekleştirdiğini söylediği öne süren baba Oktay U, ayrıca kızını öldürmek gibi bir kastının olmadığını da belirtti.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Öte yandan, Oktay U'nun kızını bıçakladığı anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde elinde bavul olan H.U, babası ile birlikte kaldırımda yürürken, baba bir anda kızına saldırıyor. İkili arasında birkaç saniye arbede yaşanırken, baba daha sonra cebinden çıkardığı bıçağı kızına rastgele sallamaya başlıyor ve kızını boğazından bıçaklıyor.

16 yaşındaki kızını boğazından bıçaklayan babanın ifadesi ortaya çıktı: Öldürmek gibi bir kastım yoktu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ BAYAR

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