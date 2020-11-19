16 yaşındaki genç, elinde içki şişesiyle baygınlık geçirdi
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16 yaşındaki genç, elinde içki şişesiyle baygınlık geçirdi

19.11.2020 14:27 | Son Güncelleme: 19.11.2020 14:31
16 yaşındaki genç, elinde içki şişesiyle baygınlık geçirdi

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, elinde içki şişesiyle gezen B.D. (16 ), baygınlık geçirdi.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, elinde içki şişesiyle gezen B.D. (16 ), baygınlık geçirdi. B.D. hastaneye kaldırıldı. 

Adapazarı Semerciler Mahallesi Çark Caddesi'nde, elinde içki şişesiyle yürüyen genci görenler durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince durdurulan ve 16 yaşında olduğu tespit edilen B.D., kimlik kontrolü sırasında baygınlık geçirdi. Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan B.D., tedaviye alındı.  


16 yaşındaki genç, elinde içki şişesiyle baygınlık geçirdi
16 yaşındaki genç, elinde içki şişesiyle baygınlık geçirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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