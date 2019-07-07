16 yaşındaki genç denizde boğuldu

16 yaşındaki genç denizde boğuldu

Ordu'nun Perşembe ilçesinde 16 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

16 yaşındaki genç denizde boğuldu

Ordu'nun Perşembe ilçesinde 16 yaşındaki genç, serinlemek için girdiği denizde boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Perşembe ilçesi Çaka Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, serinlemek için ailesi ile birlikte plaja giden 16 yaşındaki Mehmet Altuğ, denizde akıntıya kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşların yardımıyla genç sudan çıkartıldı. Olay yerine gelen gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesine götürülen Altuğ, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor - ORDU

Kaynak: İHA
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