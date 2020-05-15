16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
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16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi

Denizli'de traktöre bağlı çapa makinesinin altına düşen 16 yaşındaki genç feci şekilde can verdi.

16 yaşındaki genç çapa makinesinin altında kalarak can verdi
15.05.2020 21:43 | Son Güncelleme: 15.05.2020 21:43

Denizli'de traktöre bağlı çapa makinesinin altına düşen 16 yaşındaki genç feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgilere göre, olay Çameli ilçesi Yaylapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir araziye tütün ekimi için giden Harun Şakar (16) sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 20 HV 497 plakalı traktörün üstüne çıktı. Şakar traktörün üstünde dengesini kaybedince bir anda aşağı düşerek tarlayı süren çapa makinesinin altında kaldı. Sürücü ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şakar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şakar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Açık lise 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 16 yaşındaki gencin ölümünün ardından soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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